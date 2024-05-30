Dünya Güreş Birliği, İbrahim Cicioğlu'nun hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı - Son Dakika
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Spor

Dünya Güreş Birliği, İbrahim Cicioğlu'nun hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Dünya Güreş Birliği (UWW), hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Üyesi İbrahim Cicioğlu'yla ilgili gerekçeli kararını da açıkladı. Cicioğlu'na verilen ceza, yapılan itirazlar sonucunda kaldırıldı ve UWW tarafından yapılan açıklamada, maçın yönetiminde herhangi bir önyargı belirtisi olmadığı ve sorunların hakem hatalarıyla ilgili olduğu belirtildi. Cicioğlu, Olimpiyat Oyunları için yapılan seçmelere yeniden dahil edildi.

30.05.2024 12:04
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Dünya Güreş Birliği (UWW), hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Üyesi İbrahim Cicioğlu'yla ilgili gerekçeli kararını da açıkladı.

Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Bakü'de yapılan Paris Olimpiyat Oyuncuları kota müsabakalarında yaşanan olaylardan dolayı Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Üyesi İbrahim Cicioğlu'na 31 Aralık 2024 tarihine kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti. İbrahim Cicioğlu'nun şahsi itirazı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun da girişimiyle Cicioğlu'na verilen ceza kaldırıldı. UWW, bununla ilgili gerekçeli kararını da açıkladı.

UWW'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UWW Temyiz Komitesi, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen OG Avrupa Elemeleri'nde 266. maçın (ITA - AZE) yönetimiyle ilgili olarak UWW Disiplin Dairesi'nin 23 Nisan 2024 tarihli kararına karşı yapılan temyiz başvurusuna ilişkin kararını verdi.

Temyiz Komitesi, ilgili hakemlerin (Alexei Bazulin, Roman Pavlov, İbrahim Cicioğlu, Kamel Bouaziz ve Casey Goessl) ifadelerini, inceleme raporlarını ve tarafsız hakem uzmanlarının görüşlerini dikkatle değerlendirdikten sonra, maçın yönetiminde herhangi bir önyargı belirtisi olmadığı sonucuna varmıştır. Tespit edilen sorunların hakem hataları ve hakemliğin teknik yönleriyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

Adil ve orantılı bir sonuç elde etmek amacıyla Temyiz Komitesi davayı yeniden görüşülmek üzere UWW Disiplin Dairesi'ne geri göndermiştir. Disiplin Dairesi'ne, ilgili UWW kuralları ve yönetmelikleri uyarınca, yalnızca hakem hataları ve teknik hakemlik konularına dayalı olarak, varsa uygun yaptırımları yeniden değerlendirmesi talimatı verilmiştir.

Yukarıdakileri göz önünde bulunduran Disiplin Dairesi, davayı yeniden ele almış ve aşağıdaki kararı vermiştir:

Yukarıda belirtilenler, özellikle de temyiz heyetinin '266. maçın yönetiminde dürüstlük ve adil oyun temel ilkelerinin ihlaline yol açacak herhangi bir önyargı belirtisi bulunmadığı' ve 'bu davanın teknik nitelikteki hakem hataları ve tartışmalı kararlarla ilgili olduğu' tespitleri göz önünde bulundurularak, UWW Yönetmelikleri ve kuralları uyarınca Disiplin Dairesi aşağıdaki revize edilmiş yaptırımı kararlaştırmıştır:

Hakem delegelerine (Bouaziz, Cicioğlu, Goessl) verilen ceza 31 Mayıs 2024 tarihine çekilmiştir; yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, hakem delegeleri Olimpiyat Oyunları için yapılan seçmelere yeniden dahil edilmişlerdir. Hakem Komisyonu ve UWW Bürosu tarafından yapılacak nihai seçime tabi olarak oyunlar sırasında sadece minder başkanı olarak görev yapmaları düşünülebilir.

UWW, sporun bütünlüğünü koruma ve tüm müsabakaların adil bir şekilde ve kural ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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