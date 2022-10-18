Dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Dünya ikincisi oldu

18.10.2022 15:32
Dünya ikincisi oldu

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcu Ünzile Selin Ak ikinci oldu.

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcu Ünzile Selin Ak ikinci oldu.

İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Ünzile Selin Ak ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Antrenörlüğünü Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan'ın yaptığı Ünzile Selin Ak, full contact kategorisinde yarıştı.

Kick Boks Dünya ikincisi olarak kadınlarda Düzce tarihine bir ilki gerçekleştiren sporcu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Kick Boks, İtalya, Düzce, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ikincisi oldu - Son Dakika

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