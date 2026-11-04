Dünya ikincisi Sarıçiçek ile Avrupa şampiyonu Eliş Sivas\'ta coşkuyla karşılandı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda ikinci olan Yüksel Sarıçiçek ile Arnavutluk'ta yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Mustafa Eliş, memleketleri Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde davul zurna eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve vatandaşlarca karşılanan sporcular, daha sonra araçla şehir turu attı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamlarında ziyaret eden sporculara çeşitli hediyeler verildi. Şimşek ve Uzun, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Yüksel Sarıçiçek, büyüklerde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Memleketinde düzenlenen karşılama programından dolayı memnuniyetini dile getiren milli sporcu, "İnşallah bir sonraki şampiyonada, şampiyonlarımız Taha Akgül ve Hamza Yerlikaya gibi altın kemeri alıp memleketime geleceğime inanıyorum. İnşallah olimpiyat madalyasıyla döneceğime inanıyorum." dedi.

Mustafa Eliş ise dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Mutluluklarını Sivas halkıyla paylaştıklarını anlatan Ertem, "Yüksel Sarıçiçek, sporcu eğitim merkezinde yetişen bir sporcumuz ve dünya ikincisi oldu. Mustafa Eliş de Avrupa şampiyonu oldu. Tesisleşmede fark yaratan bir iliz." ifadelerini kullandı.

Ertem, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'a teşekkür etti.