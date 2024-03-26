Dünya İkincisi Sümeyye Uruk, Erzurum\'da Coşkuyla Karşılandı

Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan özel sporcu Sümeyye Uruk, memleketi Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı.
Antalya'da düzenlenen Trisome Game Özel sporcular Cimnastik Şampiyonası ortaya koyduğu başarılı performans ile dünya ikincisi olan Sümeyye Uruk, Erzurum havalimanında ailesi ve Gençlik Spor İl müdürlüğü yöneticilerince karşılandı.
Ankara Akademi Cimnastik kulübü sporcusu Sümeyye Uruk uçaktan indikten sonra havalimanı çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. - ERZURUM
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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