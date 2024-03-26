Dünya İkincisi Sümeyye Uruk, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Dünya İkincisi Sümeyye Uruk, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

Dünya İkincisi Sümeyye Uruk, Erzurum\'da Coşkuyla Karşılandı

Antalya'da düzenlenen Trisome Game Özel sporcular Cimnastik Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Uruk, Erzurum havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Ankara Akademi Cimnastik kulübü sporcusu olan Uruk, ailesi ve Gençlik Spor İl müdürlüğü yöneticileri tarafından havalimanı çıkışında karşılandı.

26.03.2024 22:40  Güncelleme: 22:41
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Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan özel sporcu Sümeyye Uruk, memleketi Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Antalya'da düzenlenen Trisome Game Özel sporcular Cimnastik Şampiyonası ortaya koyduğu başarılı performans ile dünya ikincisi olan Sümeyye Uruk, Erzurum havalimanında ailesi ve Gençlik Spor İl müdürlüğü yöneticilerince karşılandı.

Ankara Akademi Cimnastik kulübü sporcusu Sümeyye Uruk uçaktan indikten sonra havalimanı çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya İkincisi Sümeyye Uruk, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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