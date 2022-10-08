SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı

08.10.2022 15:15

SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladıErkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- DÜNYA İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla başladı.

SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- DÜNYA İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyona, 30 farklı ülkeden 130 sporcunun eleme yarışlarıyla başladı. Yarışlarda sporcular birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. Yarışlarda yer çekimine meydan okuyan sporcuların yaklaşık 130 kilometre hızla gitmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Aksaray Sorumlusu Abdullah Kahraman, bu şampiyonanın Türkiye'de ilk defa Hasan Dağı'nda gerçekleştirildiğini söyledi. Hasan Dağı parkurunun çok iyi olduğunu anlatan Kahraman, "Dünyadaki en uzun kaykay parkuru şu anda Türkiye'de. Bu şampiyonayı Aksaray'da düzenlememizden büyük gurur duyuyorum. Bugünkü şampiyonadan sonra Aksaray'ın tarihi ve kültürel güzellikleri birçok insan görme şansı elde edecek. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Dünya İniş Kaykay Şampiyonası ve Hız Kızağı Şampiyonası'nın Türkiye temsilcisi Cüneyt Gazioğlu ise şöyle konuştu:

"Dünya hız kaykayı ile kızak inişi ilk startı verildi. Bundan sonraki yarışlar ise zamana karşı tek tek yarışacaklar. Sonrasında ise 32 kişilik ana gurup belirlenecek ve turnuva usulü yarışlar devam edecek. Şu anda bütün yarışmacıların söylediği rüya parkurundayız. Çünkü hem dönemeçler çok keskin, 12 tane dönüş var ki bu kadar dönüşü bol olan parkur aslında hiçbir yerde yok. Burada herkes çok mutlu, her şey burada mükemmel gidiyor.?

Almanya'dan gelen 38 yaşındaki tecrübeli sporcu Marika En ise, 'Parkur çok zorlayıcı ve en uzun olması bizin açımızdan çok önemli ve çok güzel. Yılın bu döneminde Aksaray'da böyle soğuk bir hava olmuyordu. Soğuk ama atmosfer mükemmel ve böyle sisli bir havada kaymak insana ayrı bir zevk veriyor. Buradaki kıyasıya mücadele renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlarda mücadele vermek güzeldi' şeklinde konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Aksaray yerel haberleri... Dünya Kızak ve Kaykay Şampiyonası Türkiye'de İlk Kez Aksaray Hasandağı'nda Yapıldı Aksaray yerel haberleri... Dünya Kızak ve Kaykay Şampiyonası Türkiye'de İlk Kez Aksaray Hasandağı'nda Yapıldı Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Hasan Dağı'nda başladı
Kaynak: DHA

Hasan Dağı, Aksaray, Dünya, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement