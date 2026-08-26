Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi - Son Dakika
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Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi
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Çin'deki Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 2000'den fazla robot çeşitli alanlarda yarıştı.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG) final müsabakalarıyla devam etti.

23 Ağustos'ta başlayan oyunların son gününde atletizm, kick boks 3'e 3 ve 5'e 5 futbol ile senaryo oyunları pentatlonu ve performans müsabakalarının finalleri yapıldı.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik Uluslararası Konseyi işbirliğiyle yapılan organizasyonda robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar tarafından geliştirilen 2 binden fazla insansı robot yarışıyor.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, cimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet ediyor.

Performans dalında dans, senkronize hareket, senaryo dalında malzeme kullanma, sınıflama ve düzenleme becerileriyle ilgili müsabakalar yapılıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen oyunlara katılımın geçen yıla kıyasla arttığı gözleniyor. 2025'te 250 ekip 500 robot ile 26 dalda yarışırken bu yıl 666 ekip 2 bin 56 robot ile 51 dalda mücadele ediyor.

Dünya İnsansı Robot Oyunları, bu akşam yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi - Son Dakika

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