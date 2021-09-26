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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

26.09.2021 18:27
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, System.String[]

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada Türkiye, 25-13, 25-17 ve 25-17'lik setlerin ardından Fransa'yı 3-0 yendi.

Grubundaki ikinci galibiyetine ulaşan milliler, turnuvada son 8 takım arasına adını yazdırdı. Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise Ukrayna'ya 3-0 yenilmişti.

Dünya Şampiyonası, voleybol, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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