Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

Grubundaki ikinci galibiyetine ulaşan milliler, turnuvada son 8 takım arasına adını yazdırdı. Türkiye, ilk maçında Polonya 'yı 3-2 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise Ukrayna 'ya 3-0 yenilmişti.

İtalya 'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada Türkiye , 25-13, 25-17 ve 25-17'lik setlerin ardından Fransa'yı 3-0 yendi.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 'ndaki üçüncü maçında Fransa 'yı 3-0 mağlup etti.

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