Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın üçüncü gününde gündüz seansı müsabakaları sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde gündüz seansında 52, 57, 65 ve 75 kiloda 23 maç yapıldı.

Karşılaşmalar sonunda 52 kiloda İtalya'dan Olena Savchuk, Kazakistan'dan Zhaina Shekerbekova, Japonya'dan Rinka Kinoshita, Avustralyalı Alana Portelli, Taylandlı Jutamas Jitpong, Ukraynalı Tetiana Kob, son 16 turuna yükseldi.

57 kiloda Kazak sporcu Karina Ibragimova, İspanyol Jennifer Fernandez Romero, Ukraynalı Valeriia Yeroshenko, İrlanda Cumhuriyeti'nden Michaela Walsh, Brezilyalı Jucielen Romeu, Kolombiyalı Yeni Marcela Arias, Güney Koreli Aeji Im ile Taipeili Yu-Ting Lin tur atlayarak son 16 sporcu arasına kaldı.

63 kiloda Arjantin'den Viviana Beatriz Palavecino, İrlanda Cumhuriyeti'nden Amy Sara Broadhurst, Bulgaristan'dan Aslahan Sezgin Mehmedova, Tacikistan'dan Shoira Zulkaynarova, Hindistan'dan Parveen ve Cezayir'den Imane Khelif, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

75 kiloda ise ABD'den Naomi Melissa Graham, Mozambik'ten Rady Adosinda Gramane ve Ukrayna'dan Karolina Makhno, son 16 turuna çıkan sporcular oldu.