Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da yapılacak - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da yapılacak

15.03.2022 12:14
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da yapılacak

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19- 27 Mart tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde düzenlenecek şampiyonaya 11 ülkeden 55 sporcu katılacak.

Rusya'nın Dünya Curling Federasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla çıkartıldığı organizasyonda Türkiye Kadın Milli Takımı da mücadele edecek.

Kadın Curling Milli Takımı ilk maçını 19 Mart Cumartesi günü İsveç ile oynayacak.

Kadın milli takım kafilesinde yer alan isimler şunlar:

Murat Akın (Kafile Başkanı), Bilal Ömer Çakır (Antrenör), Muhammet Oğuz Zengin (Antrenör), Mustafa Said Erzeybek (Fizyoterapist), Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Ayşe Gözütok, Berfin Şengül, Mihriban Polat (Sporcu).

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27 Mart, Curling, Kanada, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 19-27 Mart tarihlerinde Kanada'da yapılacak - Son Dakika
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