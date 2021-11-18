Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda kata ve kumitede bireysel müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki şampiyonanın üçüncü gün sonunda erkekler katada Ali Sofuoğlu ve erkekler kumite 75 kiloda Eren Akkurt bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı.

116 ülkeden 1031 sporcunun katıldığı şampiyonada Ali Sofuoğlu, dünya üçüncülüğü için İsviçreli Yuki Ujihara ile karşılaşacak.

Kariyerinde ilk kez Dünya Karate Şampiyonası'na katılan Eren Akkurt ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Thomas Scott ile bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada erkekler ve kadınlar takım kumite maçları yarın yapılacak.