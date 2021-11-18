Üye Girişi
Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika

Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek

18.11.2021 16:50
Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda kata ve kumitede bireysel müsabakalar tamamlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda kata ve kumitede bireysel müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki şampiyonanın üçüncü gün sonunda erkekler katada Ali Sofuoğlu ve erkekler kumite 75 kiloda Eren Akkurt bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı.

116 ülkeden 1031 sporcunun katıldığı şampiyonada Ali Sofuoğlu, dünya üçüncülüğü için İsviçreli Yuki Ujihara ile karşılaşacak.

Kariyerinde ilk kez Dünya Karate Şampiyonası'na katılan Eren Akkurt ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Thomas Scott ile bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada erkekler ve kadınlar takım kumite maçları yarın yapılacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi 16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor 16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
16:04 Madenciler işe yaramaz demişti, dünyanın en değerli taşı çıktı
Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı         
16:46
2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?         
16:44
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Verilen ceza sonrası hüngür hüngür ağladı Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Verilen ceza sonrası hüngür hüngür ağladı         
16:15
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 16:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Karate Şampiyonası'nda Sofuoğlu ve Akkurt bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement