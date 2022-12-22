Bir de sarılıp teselli etmişti! Fransa cephesinden Arjantinli yıldıza ağır küfür - Son Dakika
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Bir de sarılıp teselli etmişti! Fransa cephesinden Arjantinli yıldıza ağır küfür

22.12.2022 00:26
Bir de sarılıp teselli etmişti! Fransa cephesinden Arjantinli yıldıza ağır küfür

Dünya Kupası finalini penaltılarda kazandıktan sonra Kylian Mbappe'yi ilk teselli eden isim olan Emiliano Martinez, kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katıldı. Mbappe ile dalga geçen Martinez için Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Adil Rami'den ağır bir paylaşım geldi.

Emiliano Marnitez'in Mbappe'ye yaptıkları futbol gündemini salladı. Dünya Kupası finalinden sonra Mbappe'yi teselli eden Emiliano Martinez, herkesin gönlünü fethetmişti. Finalden sonra yaptıklarıyla nefret edilen insana dönüştü.

RAKİBE SAYGISIZLIK

Martinez, Arjantin'deki ilk kutlamada Ninja Kaplumbağa bebeğiyle dalga geçti. Sonrasında ise Mbappe maskesini geçirdiği oyuncak bebekle otobüs kutlamasına katıldı. Martinez'in yaptıkları büyük tepki çekti. En sert cevap ise Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den geldi.

Bir de sarılıp teselli etmişti! Fransa cephesinden Arjantinli yıldıza ağır küfür

AĞIR KÜFÜR

Adil Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. Martinez için bu etiketle pek çok futbolsever ağır paylaşımlar yaptı.

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Son Dakika Spor Bir de sarılıp teselli etmişti! Fransa cephesinden Arjantinli yıldıza ağır küfür - Son Dakika


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