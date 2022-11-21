İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar

2022 Dünya Kupası'nda oynanan ikinci karşılaşma futbolseverleri mest etti. B Grubu'ndaki maçta İngiltere, İran'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.

AÇILIŞI BELLINGHAM YAPTI

İngiltere'nin ilk golü 35'inci dakikada 19 yaşındaki Bellingham'dan geldi. 43'te Saka 2-0 yaptı. 45+1'de ise Sterling, İngiltere'nin 3. golünü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. Saka, 62'de skoru 4-0'a getirdi. 65'te Taremi İran'ı umutlandırdı, fark 3'e indi. Ama bu umut fazla uzun sürmedi. 71'de Rashford skoru 5-1'e getirdi. 90. dakikada Jack Grealish İngiltere adına son sözü söyledi. 90+12'de Taremi, penaltıdan attığı golle skoru 6-2'ye getirdi ve maç böyle tamamlandı.