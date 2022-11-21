İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar - Son Dakika
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İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar

21.11.2022 18:30
İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar

Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptı. İngiltere'nin gollerini Bellingham, Saka (2), Sterling, Rasford ve Grealish kaydederken İran'ın golleri ise Mehdi Taremi'den geldi.

2022 Dünya Kupası'nda oynanan ikinci karşılaşma futbolseverleri mest etti. B Grubu'ndaki maçta İngiltere, İran'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.

AÇILIŞI BELLINGHAM YAPTI

İngiltere'nin ilk golü 35'inci dakikada 19 yaşındaki Bellingham'dan geldi. 43'te Saka 2-0 yaptı. 45+1'de ise Sterling, İngiltere'nin 3. golünü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

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İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. Saka, 62'de skoru 4-0'a getirdi. 65'te Taremi İran'ı umutlandırdı, fark 3'e indi. Ama bu umut fazla uzun sürmedi. 71'de Rashford skoru 5-1'e getirdi. 90. dakikada Jack Grealish İngiltere adına son sözü söyledi. 90+12'de Taremi, penaltıdan attığı golle skoru 6-2'ye getirdi ve maç böyle tamamlandı.

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SON DAKİKA: İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar - Son Dakika
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