Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı yendi

Katar'da devam eden Dünya Kupası için lige verilen arada Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini farklı geçti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond, 46. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli attı.
Siyah-beyazlılar bir sonraki hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren ise hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.
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