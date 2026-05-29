Dünya Kupası'nda En Yaşlı Futbolcu El-Hadary
Dünya Kupası'nda En Yaşlı Futbolcu El-Hadary

29.05.2026 11:27
Essam El-Hadary, Dünya Kupası'nda 45 yaş 161 günle forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary oldu.

Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.

El-Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.

Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.

Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:

Futbolcu

Ülkesi

Tarih

Yaş

Essam El-Hadary

Mısır

2018

45 yaş 161 gün

Faryd Mondragon

Kolombiya

2014

43 yaş 3 gün

Roger Milla

Kamerun

1994

42 yaş 39 gün

Pat Jennings

K.İrlanda

1986

41

Peter Shilton

İngiltere

1990

40 yaş 292 gün

Dino Zoff

İtalya

1982

40 yaş 133 gün

Ali Boumnijel

Tunus

2006

40 yaş 71 gün

En genci Whiteside

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.

Whiteside, 1982'de İspanya'daki turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.

Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:

Futbolcu

Ülkesi

Tarih

Yaş

Norman Whiteside

Kuzey İrlanda

1982

17 yaş 41 gün

Samuel Eto'o

Kamerun

1998

17 yaş 98 gün

Femi Opabunmi

Nijerya

2002

17 yaş 100 gün

Salomon Olembe

Kamerun

1998

17 yaş 184 gün

Pele

Brezilya

1958

17 yaş 234 gün

En genç kaptan Meola

Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.

Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.

Mısırlı Essam El-Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

