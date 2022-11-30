Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takım oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişki girdi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takım oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişki girdi

30.11.2022 15:44
Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takım oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişki girdi

Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan biri olan Sırbistan hakkında skandal bir ortaya atıldı. Buna göre futbolculara moral olsun diye ailelerinin de kampa getirildiği ancak Sırbistan takımında bu durumun olumsuzluğa yol açtığı öne sürüldü. Gelen iddialar forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte olduğu yönünde. Hatta bu nedenle futbolcular arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Büyük bir heyecanla devam eden 2022 Dünya Kupası'nı sarsan bir olay yaşandığı iddia edildi.

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Sırbistan, Futbol, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takım oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişki girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takım oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişki girdi - Son Dakika
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