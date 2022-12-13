Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran golcü için düğmeye bastı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran golcü için düğmeye bastı

13.12.2022 09:51

Fenerbahçe, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli golcü Cho Gue Sung'u transfer etmek için harekete geçti. Bu sezon çıktığı 40 maçta 24 gol ve 5 asistlik performans gösteren Sung, Portekiz ile oynanan mücadelede Ronaldo'ya oyundan çıkarken hızlı olması için hareket yapmış ve yıldız futbolcuyla ufak çaplı bir gerilim yaşamıştı.

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'a yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertliler, turnuvada attığı goller ve Ronaldo ile yaşadığı olayların ardından takipçi sayısı milyona ulaşan 24 yaşındaki golcü için Celtic ve Rennes de devrede.

GOL MAKİNESİ

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'u renklerine bağlamak istiyor. Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 40 maçta 24 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran gol makinesi için Fenerbahçe harekete geçti

RONALDO İLE TARTIŞMA YAŞADI

Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynadıkları maçta Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşayan Cho Gue Sung gündeme oturmuştu. Yıldız futbolcuya oyundan hızlı çıkması için hareketler yapan Cho, Ronaldo'yu kızdırmış ve ikili arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran golcü için düğmeye bastı - Son Dakika


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