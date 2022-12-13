Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu çileden çıkaran golcü için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'a yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertliler, turnuvada attığı goller ve Ronaldo ile yaşadığı olayların ardından takipçi sayısı milyona ulaşan 24 yaşındaki golcü için Celtic ve Rennes de devrede.

GOL MAKİNESİ

Daily Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Cho Gue Sung'u renklerine bağlamak istiyor. Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 40 maçta 24 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

RONALDO İLE TARTIŞMA YAŞADI

Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynadıkları maçta Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşayan Cho Gue Sung gündeme oturmuştu. Yıldız futbolcuya oyundan hızlı çıkması için hareketler yapan Cho, Ronaldo'yu kızdırmış ve ikili arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.