Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında yürekleri ağza getiren an! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında yürekleri ağza getiren an! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü

20.12.2022 11:21

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de üzeri açık bir otobüsle Buenos Aires'i turlayan futbolcular facianın eşiğinden döndü. Messi'nin de aralarında bulunduğu 5 futbolcu otobüsün üzerine otururken bir anda karşılarına çıkan kablodan son anda eğilerek kurtuldu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaşan Arjantin, kupayı ülkesine getirdi. Mahşeri bir kalabalık tarafından karşılanan futbolcular, şehri turlarken büyük bir kazadan son anda kurtuldu.

ÜZERİ AÇIK OTOBÜSLE TURA ÇIKTILAR

Katar'da şampiyon olduktan sonra milli takım uçağıyla uzun bir yolculuğa çıkan Arjantin, ülkenin başkenti Buenos Aires'e iniş yaptı. Tarihe geçen anlarda Lionel Messi, elinde kupayla uçaktan ilk çıkan isim oldu. Arjantin Milli Takımı, üzeri açık özel bir otobüsle Buenos Aires'i turlamak ve halkla birlikte kutlamalar yapmak için havalimanından ayrıldı.

KAZADAN SON ANDA KURTULDULAR

Arjantinli futbolcular şehri turlarken büyük bir faciadan son anda kurtuldu. Messi'nin de aralarında bulunduğu 5 futbolcu, otobüsün üzerine otururken karşılarına bir anda çıkan kablodan eğilerek son anda kurtuldu.

Tarihi şampiyonluk zehir olacaktı! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü
Tarihi şampiyonluk zehir olacaktı! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü
Tarihi şampiyonluk zehir olacaktı! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü
Tarihi şampiyonluk zehir olacaktı! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü
YORUMLAR
500
Dünya Kupası finalinde kupa seremonisi sonrası sahaya girip Messi'yi kolundan çeken Nusret'in kupaya dokunmayı nasıl başardığı ortaya çıktı Dünya Kupası finalinde kupa seremonisi sonrası sahaya girip Messi'yi kolundan çeken Nusret'in kupaya dokunmayı nasıl başardığı ortaya çıktı Katar Emiri'nin Messi'ye giydirdiği kıyafet olay olmuştu! Altından çok derin bir anlam çıktı Katar Emiri'nin Messi'ye giydirdiği kıyafet olay olmuştu! Altından çok derin bir anlam çıktı

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında yürekleri ağza getiren an! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Dünya Kupası'nda kupa seremonisi öncesi gergin anlar! Infantino'nun talebini görmezden gelen Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine izin vermedi
11:58 İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı
11:36 Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
11:35 Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım
11:28 Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangınla küle döndü! "Yangın her şeyi aldı" diyen Poyrazoğlu'ndan duygusal paylaşım
11:30 Fatih Terim'in Dünya Kupası tahminleri ses getirdi! Her şeyi bildi
11:11 Filtre kullanmayı "psikolojik rahatsızlık" olarak nitelendirmişti! Müge Anlı'ya odaklanan kamerada filtre kullanıldığı ortaya çıktı
10:47 Gram altın güne yükselişle başladı! 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
10:45 Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı
10:43 Esenler'de bir kadın, 18 yaşındaki oğluna içki içirip tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyarak sokak ortasında dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 12:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında yürekleri ağza getiren an! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement