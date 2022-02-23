Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral - Son Dakika
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Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral

23.02.2022 16:58
Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral

Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası hazırlık ve seçme kampı öncesinde sponsoru olduğu Medical Park Samsun Engelli Gücü'nün oyuncusu Harun Yüksel'i ağırlayan VM Medical Park Samsun Hastanesi moral etkinliği gerçekleştirdi.

Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası hazırlık ve seçme kampı öncesinde sponsoru olduğu Medical Park Samsun Engelli Gücü'nün oyuncusu Harun Yüksel'i ağırlayan VM Medical Park Samsun Hastanesi moral etkinliği gerçekleştirdi.

Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası hazırlık ve seçme kampında Medical Park Samsun Engelli Gücü'nden Harun Yüksel de yer alacak. Kamp öncesinde yıldız futbolcu Harun Yüksel ve takım ile bir araya gelen VM Medical Park Hastanesi Koordinatörü Dr. Hakan Özcan sporculara, "Bizleri temsil edecek olan sporcumuz Harun Yüksel'in elinden gelenin en iyisi ile çalışmalarını sürdüreceğine inancımız sonsuz. Ana sponsoru olduğumuz Medical Park Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü'ne her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"En iyi şekilde temsil edeceğiz"

Medical Park Samsun Engelli Gücü sporcusu Harun Yüksel ise başarı sözü vererek, "Doğuştan dünyaya engelli geldim ve bu durum beni eve kapanıp sosyal çevremden uzaklaşmama sebep oldu. Ancak sürekli engelliler için de futbol yapma imkanı olup olmadığını araştırdım. Engellilerin de futbol ile uğraşmasının hem sosyal hayat için hem de sağlık açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Ben futbolu çok seviyorum. Bu nedenle evde internetten araştırma yaparken Ampute Futbol Takımı'nı buldum. Medical Park Samsun Engelli Gücü'nde futbolcu olarak spora başladım. Aynı zamanda milli sporcu olmanın verdiği avantaj ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görüyorum. Siz değerli ana sponsorumuz VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin destekleri bizim için her zaman motive edici bir güç oldu. Çok çalışarak Ampute Futbol Milli Takımı'na kadar yükseldim. Çok daha başarılı olmak için de çalışmaya devam ediyorum. Tüm engelli arkadaşlarıma en önemli tavsiyem, ne olursa olsun asla vazgeçmemeleri, azimli, hırslı bir şekilde hayata umutla bakmaları. Federasyonumuzun Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası hazırlık ve seçme kampında şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize söz veriyorum" diye konuştu.

Medical Park Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı ise "Yıllardır ana sponsorumuz olan VM Medical Park Samsun Hastanesi desteklerini hiçbir zaman spora gönül veren kulübümüzden esirgemedi. Her zaman yanımızda oldular. Bu başarı ve mutluluk hepimizin. VM Medical Park Samsun Hastanesi ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral

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Dünya Kupası, Samsun, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Kupası seçme kampı öncesi Samsunlu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusuna moral - Son Dakika


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