Dünya Motokros Şampiyonası Afyon\'da Başladı

Spor

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayak yarışları MXGP, MX2, EMX250 ve WMX, antrenman turlarıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 7. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı başladı. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Kadınlar Dünya Şampiyonası (WMX) olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışlara 28 ülkeden 140 sporcu kayıt yaptırırken, 114 sporcu start aldı. 180 ülkeden canlı yayınlanan müsabakaları 3,5 milyar kişinin izlemesi planlanıyor.

'HEYECAN DORUK NOKTASINDA'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, bugün sabah ilk antrenmanlara kadınlar grubuyla başladıklarını belirterek, "Onların antrenmanından sonra Avrupa gençler antrenmanlarını bitirdiler. Az önce MX2 bitirdi, şu anda da MXGP hazırlanıyor. Parkura çıkacak. Parkur gayet güzel, hiçbir olumsuz tarafı yok. Günün sonunda da saat 15.00 gibi Kadınlar Kupası var. Onun öncesinde de Gençler Avrupa'nın birinci ayakları var. Yarın da tüm kategorilerde 2'şer etap yarışlarımızla final yapıp Afyon motosiklet arenasındaki Dünya Şampiyonası'nı sonlandırmış olacağız. Heyecan doruk noktasında biliyorsunuz. Bizden sonra artık 2 yarışları var. Hemen hemen çoğu sporcunun buradaki 2 puana çok ihtiyacı var, çok önemli. Her sene olduğu gibi burada kozlar paylaşıyor. Çok ufak şansları kalıyor. Bundan sonra çoğu burada şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak" dedi.

14 SPORCU UÇAR ANISINA PİSTE ÇIKIYOR

14 Türk sporcunun Avrupa gençlerde yarıştıklarına dikkati çeken Baysan, "Gelecek vaat eden bütün sporcularımızı MX sınıfına hazırlamak için Avrupa gençlere soktuk. Umudumuz var ama kürsü görürler inşallah" diye konuştu.

'PİSTİN ORTALAMA HIZI 5 SANİYE GERİYE ÇEKTİK'

Pistte yapılan yenilikler hakkında da bilgi veren Baysan, "Finişte özellikle 2 obje ekledik. Onlar da çok beğendi. Yaklaşık olarak pistin ortalama hızında 5 saniye falan geriye çektik. Şimdi daha çok zorlanıyorlar. Her sene biliyorsunuz çok küçük rektefiyeler yapıyoruz. Bu da onlardan biri" dedi.