MXGP Türkiye Etabı'nı Prado Kazandı - Son Dakika
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MXGP Türkiye Etabı'nı Prado Kazandı

MXGP Türkiye Etabı\'nı Prado Kazandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında İspanyol Jorge Prado birinci oldu. Yarışta ikincilik Slovenyalı Tim Gajser'e, üçüncülük ise İsviçreli Jeremy Seewer'e gitti. Ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini Afyonkarahisar Valisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri tarafından aldı.

08.09.2024 19:16
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Etapta İspanyol Jorge Prado birinci olurken ikinciliği Slovenyalı Tim Gajser, üçüncülüğü ise İsviçreli Jeremy Seewer kazandı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.

Kaynak: AA

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