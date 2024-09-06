Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar\'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, kenttin turizmin başkenti olduğunu ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Burcu Köksal da 500 bin misafir hedefiyle tarihe geçecek bu büyük organizasyonda katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

06.09.2024 21:48
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu, hazırlanan video izlendi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, burada yaptığı konuşmada, kenttin turizmin başkenti olduğunu ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğunu söyledi.

Organizasyona gelen misafirlerin en iyi şekilde ağılanacağını aktaran Uysal, "İnşallah, organizasyonu kazasız belasız tamamlayacağız. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz."dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da 500 bin misafir hedefiyle tarihe geçecek bu büyük organizasyonda katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-"Organizasyonu büyüterek devam ediyoruz"

TMF Başkanı Ogün Baysan da kısa süre önce kaybettikleri eski başkanları Uçar'a Allah'tan rahmet, motosiklet camiasına sabırlar diledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7'inci kez düzenledikleri MXGP Of Türkiye'nin Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Baysan, "Organizasyonu büyüterek devam ediyoruz. Afyonkarahisar'a ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de konuşma yaptı.

Tören, il protokolü ve MXGP Of Türkiye'de yarışacak sporcuların fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı - Son Dakika

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