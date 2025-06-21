Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı - Son Dakika
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Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme\'de Başladı
21.06.2025 19:01
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Çeşme'de düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, 16 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla başladı.

TÜRKİYE'de ilk kez Çeşme'de organize edilen Dünya Motosurf Şampiyonası, dünkü sıralama turlarının ardından bugün yapılan etap yarışları ile başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) ev sahipliğinde Altınkum Plajı'nda organize edilen şampiyonaya 16 ülkeden 80 sporcu katıldı. Yedi farklı kategoride gerçekleşen şampiyonada ülkemizi 5 sporcu temsil ediyor. Büyük heyecana sahne olan Dünya Motosurf Şampiyonası yarın yapılacak final yarışlarının ardından ödül töreni ile sona erecek.

BAŞKAN SADIK VEFA: HEDEFİMİZ DEVAMLILIK SAĞLAMAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Sadık Vefa, federasyon olarak ana ilkelerinin halka farklı yerlerde önemli organizasyonlar sunmak olduğunu belirterek, "Yaz sezonunu motosurf sporuyla başlatmış bulunuyoruz, ülkemize hayırlı olsun. Senede 6 yarışın ortalaması alınan bir şampiyona. Biz 3'üncü sırada yer aldık. İnşallah bundan sonra ülkemize bu tip yerlerin sunulmasına yardımcı olur. Bütün sporlar yeni gençlere rol model olmaktadır" dedi.

Başkan Vefa, "Hedefimiz bu sporun devamlılığını sağlamak, şu anda 5+5 Türk sporcuyla bu yarışa katıldık. Bu bir süreç ve kilometre işidir. Onlar da antrenmanlarla kendilerini çok geliştirecekler. İlk başlangıç böyle bir rakamla olması bize çok umut verdi. İnşallah her sene tekrarlamak istiyoruz. Yeni yeteneklerin çıkmasına destek olmak istiyoruz. Yerel yönetimlerden bunu talep ediyoruz. Gençlerimizi sporla birleştirmezsek biraz problemler yaşarız" yorumu yaptı.

ASBAŞKAN AKÜLKE: SPOR TURİZMİN GELECEĞİDİR

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, uzun yıllardır "Spor turizmin geleceğidir" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Bu yolda sezonu Ege'de Dünya Motosurf Şampiyonası ile açıyoruz. Federasyon olarak özellikle spor turizmini ve diplomasisini çok önemsiyoruz. Yaklaşık 17 ülke, 80'in üzerinde sporcu katılımıyla ülkemizin, Ege'nin güzelliklerini tüm dünyaya gösteriyoruz. Potansiyel olarak 1 milyara yakın izleyiciye ulaşabiliyoruz. Bu spor aracılığıyla Çeşme'nin bütün güzelliklerini dünyanın her tarafına göstermiş olacağız. Sezonu Çeşme'de açıyoruz, tüm izleyicileri Altınkum'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yarın finaller koşulacak" diyen Mahmut Akülke, "Türk olarak 5 sporcumuz yarışıyor. Özellikle Ender ve Murat Yorgancılar'dan derece bekliyoruz. İnşallah ilk 3'e girerler. Çünkü diğer etapları da yarışları da takip edecekler. Bizden önce iki tane Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Bizden sonra İtalya, Fransa ve Amerika'da yapılacak. İnşallah Türk ve milli sporcularımız da kürsü görürler" dedi.

TÜRK SPORCU KAPTANOĞLU: TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK KADIN YARIŞMACIYIM

Türk sporculardan Melodi Kaptanoğlu (29) Türkiye'yi temsil eden tek kadın yarışmacı olduğunu söyleyerek, " Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarış tecrübem. Bu spora hobi olarak başladım. Eşim biniyordu, yeni makine alınca bana eskisi kaldı. Binmeye başladım ve çok keyif almaya başladım. Sonra antrenmanlara başladık. Türkiye'de de yarışlar var, katılıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda yarışan kadınlar çok iyiler. Hedefim ilk 10'lara daha sonra ilk 5'lere girmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı - Son Dakika

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