Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başladı

- Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de renkli görüntülerle start aldı
İZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de gerçekleştirildi.
Çeşme Altınkum Plajı'ndaki Fun Beach'de İzeltaş'ın destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, hem su sporları tutkunlarını hem de adrenalin severleri bir araya getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen şampiyona, renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye dahil 17 ülkeden 80 sporcunun katıldığı şampiyonada, 10 Türk sporcu da farklı kategorilerde yarışarak zorlu mücadelelerde ter döktü. Sahil boyunca toplanan vatandaşlar yarışları büyük bir heyecanla takip etti. Şampiyonanın ilk günü kıyasıya rekabete sahne olurken, organizasyonun final etabı yarın sabah başlayacak yarışlarla devam edecek ve ödül töreniyle sona erecek.
İlk gün yarış sonuçları:
Kim Down 54 puan
Schenider Kamil 41 Puan
Poznik Petr 39
Poznik David 35
Stovicek Jiri 33
Vankersbilck Yano 32
Faltejsek Petr 31
Gürsoy Efe 31
Janora Arkadiusz 27
Blaha Jiri 27
Loucka Radek 24
Murat Yorgancılar 22
Lux Sebastian 20
Lichal-Kratochvil Roman-20
Burk Ted-17
Ganichkin Stanislav-15
Erus Osman Sedat-10
Entwistle Mark -9
Olimphant Stewart-8
Ng Chio Hong-8
Matoska Pavel-8
Antonov Nikita-7
Yun Jin-6
Özcan Erhan-3
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