Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda Türk sporcular finale çıkamadı

Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk günündeki sürat kategorisi elemelerine katılan 6 milli sporcu da finale çıkamadı.
Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen şampiyona, sürat elemeleriyle başladı.
Erkeklerde serisini 20'nci bitiren Ahmet Kaçmaz ve 23'üncü tamamlayan İsmail Kılınç, ilk 15'in dışında kalarak elemeleri geçemedi. Koray Şahin de hedefi atlaması nedeniyle klasmana giremedi.
Kadınlardaki eleme serilerinde ise Elif Gökçe Avcı Ataman 26'ncı, Ayşe İşler 28'inci, Buket Aydın 29'uncu sırayı aldı.
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