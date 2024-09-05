Dünya Ralli Şampiyonası\'nda kadın sürücülerin varlığı tartışılıyor

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Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 10. yarışı EKO Acropolis Rallisi'nde deneme sürüşü etabı gerçekleştirildi.

EKO Acropolis Rallisi, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lamia kentinde başladı.

Rallideki 72 pilot arasında tek kadın olan milli rallici Burcu Çetinkaya'nın yanı sıra Ali Türkkan ve Uğur Soylu da yer alıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Ralli Şampiyonası'nda kadın sürücülerin varlığının uzun zamandır hissedilmediğini belirtti. Kadınlar ve erkeklerin aynı pistte mücadele ettiğini hatırlatan Çetinkaya, son yıllarda kadınların start alma oranının iyice azaldığını söyledi.

Aynı zamanda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Çetinkaya, motor sporlarında cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kadınların bu alandaki katılımını artırmayı amaçladığını belirtti.

Çetinkaya, İtalyan kadın yardımcı pilotu Fabrizia Pons'un 1982 yılında Akropolis Rallisi'nde erkeklere karşı zafer kazandığını hatırlatarak, bu nedenle Pons ile ekip olmanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Son altı yıldır şampiyonadan uzak kaldığını ve tekrar buraya dönmek için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Çetinkaya, kadınlara seslenerek, "Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bazen zorluklar olabilir ama bu geri dönemeyeceğiniz anlamına gelmez." dedi.

Çetinkaya, diğer Türk pilotlar Ali Türkkan ve Uğur Soylu'nun da şampiyonaya katıldığını belirterek, "Bazı ülkelerden katılım yokken, burada üç Türk pilotla yarışıyor olmak gurur verici." diye konuştu.

Türkkan da yaptığı açıklamada, önlerinde çok zorlu bir yarış olduğunu belirterek, bu yarışın şampiyonluk yolundaki önemine dikkat çekti.

Şampiyonada şu an üçüncü sırada olduklarını ifade eden Türkkan, burada alacakları puanların ve olası bir galibiyetin, diğer rakiplerin durumuna göre şampiyonluk şanslarını netleştirebileceğini kaydetti.

Türkkan, sezon başından bu yana ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini dile getirerek, "Artık sezonun sonuna yaklaştık ve bu macerayı şampiyonlukla taçlandırabilirsek, bu hem tarihi hem de unutulmaz bir an olacak" ifadelerini kullandı.

Türkkan, takımıyla birlikte bu hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.