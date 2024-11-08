Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da

FIA Dünya Rallikros Şampiyonası sezon finali, İstanbul Park'ta bu hafta sonu yapılacak.

08.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon finali, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Park'ın ev sahipliğinde düzenlenecek son iki ayağın ardından 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda şampiyon belli olacak.

Şampiyonada 9. ayak yarışları, yarın saat 12.00, 10. ayak müsabakaları ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.30'da başlayacak.

Pilotlar klasmanında Johan Kristoffersson zirvede

Pilotlar klasmanında KMS-HORSE Powertrain takımından İsveçli Johan Kristoffersson, 206 puanla zirvede bulunuyor.

İkinci sıradaki İsveçli Kevin Hansen (Hansen World RX), 160 puanla Kristoffersson'u takibini sürdürüyor.

KMS-HORSE Powertrain takımının Norveçli sürücüsü Ole Christian Veiby 149 puanla üçüncü, Hansen World RX ekibinden İsveçli Timmy Hansen ise 147 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.

İsveç hegemonyası

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon İsveçli pilotların üstünlüğü dikkati çekti.

İsveçli sürücüler, şu ana kadar gerçekleştirilen 8 yarıştan 7'sini kazanmayı başardı.

Sezonun İsveç'te düzenlenen ilk iki ayağından zaferle ayrılan Johan Kristoffersson, Macaristan, Belçika ve Portekiz'de birer etap galibiyeti elde etti.

Şampiyonada İsveçli sürücüler Timmy Hansen ve Kevin Hansen ile Fin pilot Niclas Grönholm de birer yarış kazandı.

En başarılı pilot Kristoffersson

Johan Kristoffersson, 6 kez zafere ulaştığı Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu olarak göze çarpıyor.

İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Kristoffersson, üst üste 5 olmak üzere 7. şampiyonluğunu hedefliyor.

İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.

Norveçli Petter Solberg 2014, 2015, İsveçli Mattias Ekström 2016 ve İsveçli Timmy Hansen 2019'da organizasyonda mutlu sona ulaşan diğer pilotlar oldu.

Kaynak: AA

İstanbul Park, Otomobil, istanbul, Pilot, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.