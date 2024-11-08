Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da

Spor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Rallikros Şampiyonası'nda sezon finali, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Park'ın ev sahipliğinde düzenlenecek son iki ayağın ardından 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda şampiyon belli olacak.

Şampiyonada 9. ayak yarışları, yarın saat 12.00, 10. ayak müsabakaları ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.30'da başlayacak.

Pilotlar klasmanında Johan Kristoffersson zirvede

Pilotlar klasmanında KMS-HORSE Powertrain takımından İsveçli Johan Kristoffersson, 206 puanla zirvede bulunuyor.

İkinci sıradaki İsveçli Kevin Hansen (Hansen World RX), 160 puanla Kristoffersson'u takibini sürdürüyor.

KMS-HORSE Powertrain takımının Norveçli sürücüsü Ole Christian Veiby 149 puanla üçüncü, Hansen World RX ekibinden İsveçli Timmy Hansen ise 147 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.

İsveç hegemonyası

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda bu sezon İsveçli pilotların üstünlüğü dikkati çekti.

İsveçli sürücüler, şu ana kadar gerçekleştirilen 8 yarıştan 7'sini kazanmayı başardı.

Sezonun İsveç'te düzenlenen ilk iki ayağından zaferle ayrılan Johan Kristoffersson, Macaristan, Belçika ve Portekiz'de birer etap galibiyeti elde etti.

Şampiyonada İsveçli sürücüler Timmy Hansen ve Kevin Hansen ile Fin pilot Niclas Grönholm de birer yarış kazandı.

En başarılı pilot Kristoffersson

Johan Kristoffersson, 6 kez zafere ulaştığı Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu olarak göze çarpıyor.

İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Kristoffersson, üst üste 5 olmak üzere 7. şampiyonluğunu hedefliyor.

İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.

Norveçli Petter Solberg 2014, 2015, İsveçli Mattias Ekström 2016 ve İsveçli Timmy Hansen 2019'da organizasyonda mutlu sona ulaşan diğer pilotlar oldu.