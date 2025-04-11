Dünya Şampiyonu Esma Nur Kara: 'Olimpiyat Hedefim Var'

(ANKARA) – Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu Esma Nur Kara, "İstiklal Marşı'nı okuttuğum için bayrağımızı dalgalandırdığım için çok gururluyum. Bundan sonraki süreçte haziranda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğim. Güreşe ilk başladığım gün babamla 2032 olimpiyatlarını hedef koyduk. Her sporcu için zirve olan hedefim olimpiyat" sözleriyle duygularını paylaştı.

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde yapılan ISF U15 Gymnasiade (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Nur Kara, 65 kilogramda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Genç sporcu Esma Nur Kara, babasının da milli güreşçi olması nedeniyle güreş branşına yönlendirildiğini söyledi. Güreşe 10 yaşında başladığını, 11 yaşında ilk Türkiye şampiyonluğunu yaşadığını aktaran Kara, Dünya Şampiyonası'na çok sıkı hazırlandığını ve bu süreçte yanında olan antrenörlerini anmayı da unutmadı.

"Dünya Şampiyonası'na çok sıkı hazırlandım"

Kara, sporcuların desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Sporcuların desteklenmesi çok önemli iş adamları, belediyeler özellikle amatör branşlara destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Kara, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Şampiyonası'na çok sıkı hazırlandım, genelde çift antrenman yaptım. Antrenörlerim Ünal Tuğluoğlu ve Nasip Ekelik hocalarım bu sene çok emek verdiler. Normalde Ankaragücü adına güreş yapıyordum. Türkiye Şampiyonası'na 1 hafta kala kulüp kapandı. Çok üzüldüm ve eski kulübüme geri döndüm. Buradan Ankaragücü'ndeki eski hocam Fevzi Çakmak'a çok teşekkür ediyorum, bana her zaman güvendi destek oldu. Her anlamda yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum.

"İstiklal Marşı'nı okuttuğum için bayrağımızı dalgalandırdığım için çok gururluyum"

Dünya şampiyonu oldum, çok mutlu oldum. Ailemi, sevenlerimin mutlu olduğunu gördüm. Babamın benimle gurur duyduğunu gördüm. Hocalarım Ünal Tuğluoğlu ve Nasip Ekelik'in emeklerini boşa çıkarmadığım için çok mutlu oldum. En önemlisi ben ülkesini bayrağını çok seven birisiyim. İstiklal Marşı'nı okuttuğum için bayrağımızı dalgalandırdığım için çok gururluyum. Bundan sonraki süreçte haziranda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğim. Orada Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Güreşe ilk başladığım gün babamla 2032 olimpiyatlarını hedef koyduk. Her sporcu için zirve olan hedefim olimpiyat."