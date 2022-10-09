Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi

09.10.2022 17:52

- Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

- Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi

SİVAS - Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'a geldi. Bu çerçevede Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Taha Akgül, baba ocağında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Her şampiyonluktan sonra memleketine geldiğini belirten Taha, "Biz elimizden geldiği kadar gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. 7 senenin ardından tekrar dünyanın zirvesine oturdum. 2024'te Paris olimpiyatları var, oraya kadar devam edeceğiz" dedi.

"Milli gururumuz oldu"

Vali Şimşek de Taha Akgül'ün bir çok başarıya imza atmış bir sporcu olduğunu söyledi. Taha Akgül ile gurur duyduklarını belirten Şimşek, "Şampiyon Sivas'ta. Kendisini ilimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcular birçok başarı elde ederek milli gururumuz olmuştur, Türk'ün gücünü göstermiştir. Taha hem Sivas'ın hem de ülkemizin gururudur. En son dünya şampiyonu olarak gururumuz olmuştur. Kendisi bu başarılarıyla gelecek nesillere örnek olmaktadır. Tebrik ediyoruz kendisini" dedi.

Şimşek, şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü altınla ödüllendirdi.

Taha Akgül daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Taha'yı başarısından dolayı tebrik etti. Başkan Bilgin, Sivas'ın güreşte şampiyonlar çıkartan bir il olduğunu vurgulayarak, Taha ile gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Bilgin de şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendirdi. Ziyaretlerde Taha Akgül'e Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç eşlik etti.

Vatandaşlarla halay çekti. Diğer yandan Taha Akgül, ziyaretler öncesinde kent meydanında davul zurna eşliğinde vatandaşlarla beraber Sivas Halayı çekti. Vatandaşlar Akgül'e yoğun ilgi gösterdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül altınla ödüllendirildi - Son Dakika

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