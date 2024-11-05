Dünya Şampiyonu Havvanur Kethüda Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Havvanur Kethüda Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı

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Karadağ'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda ve bronz madalya alan Dilara Sak, Trabzon Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Havalimanında yapılan karşılama, sporcuların başarılarına olan sevgi ve destekle doluydu.

05.11.2024 17:52  Güncelleme: 18:00
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- Dünya şampiyonu Havvanur Kethüda'ya, Trabzon'da coşkulu karşılama

TRABZON - Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda ve 75 kiloda bronz madalya alan Dilara Sak, Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda +81 kilonun final mücadelesinde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalya elde eden Havvanur Kethüda ve 75 kiloda bronz madalya kazanan Dilara Sak, memleketi Trabzon'a geldi. Milli boksörler, Trabzon Havalimanı'nda bekleyen yakınları ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

Altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, "Ülkemiz adına güzel bir duyguydu. Çok heyecanlıyım. Ülkemize dünya şampiyonluğunu getirdim. İstiklal Marşı'mızı okutmak güzel bir duyguydu. Mutluyum. Final maçım hariç diğerlerini ilk rauntta aldım. Final maçını ise ikinci rauntta aldım. İyi bir süreçti. Kendime güveniyordum. Madalya alarak buraya geleceğimi biliyordum. Özbek rakibim geçen sene yıldızlarda dünya şampiyonuydu. Dünya şampiyonunu yendim" dedi.

Dilara Sak: "Daha çok çalışacağım; daha iyileriyle geleceğim"

Şampiyon olmak istediğini dile getiren bronz madalya sahibi Dilara Sak ise, "Üçüncülük oldu ama buna da şükür. Gençlerde son senem. Boks zaten burada başlıyor. Mutluyum, güzel bir başlangıç yaptım. Bu benim önümü açacak. Daha çok çalışacağım. Daha iyileriyle geleceğim" şeklinde konuştu.

Altar Kalkışım: "Spora sahip çıkıyoruz diyenlerin bu çocuklara 1 TL bile katkıları yok"

Dilara Sak'ın antrenörü Altar Kalkışım da, "Dilara'nın burada şampiyonluğunu konuşmak isterdik. Ama bazı sebeplerden dolayı olmadı. Bu bir başlangıç. Bir dahaki sefer inşallah altın madalya alırız. Karşılamada üzücü şeyler yaşadık. Birileri açıklama yapıyor, spora sahip çıktığını söylüyor ama sporculara sormak lazım ki 1 lira maddi ve manevi katkısı olmayanlar, burada gelip spora sahip çıktığını söylüyorlar. Spora sahip çıkıyoruz diyenlerin bu çocuklara 1 TL bile katkıları yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aileleriyle buluşan sporcular, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle şehir turu attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Havvanur Kethüda Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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