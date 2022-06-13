Dünya şampiyonu Nevin, Van'da çiçeklerle karşılandı

FRANSA'da düzenlenen 'ISF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 400 metre branşında 54.60 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu olan Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Nevin İnce (17), memlemeti Van'da, çiçeklerle karşılandı.

İstanbul'da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran Özel Bilim ve Teknoloji Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Nevin İnce, aldığı madalyalarla atletizmde ismini duyurdu. Milli atlet İnce, başarısını uluslararası yarışmalara da taşındı. Nevin İnce, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenen 'ISF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 400 metre branşında 54.60 saniyelik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. İstanbul'dan uçakla memleketi Van'a gelen şampiyon atlet Nevin İnce, Ferit Melen Havalimanı'nda Gençlik Spor İl Müdür Yadımcısı Yalçın Özdemir, okul idarecileri, antrenörü olan okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Abalı ve ailesi tarafından boynuna çiçekler asılıp, alkışlarla karşılandı.

'AİLEMİ, OKULUMU VE ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'Dünya Şampiyonu İnce, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "Fransa'da yapılan (ISF) Dünya Şampiyonası Yarışmasında 400 metrede dünya şampiyonu oldum. Ailemi, okulumu ve ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. O kadar mutluyum ki; kelimeler ağzımda kifayetsiz kalıyor. Bu başarımı antrenörlerime, okuluma, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve bana her zaman destek olan aileme borçluyum. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.Anrenör Mehmet Akkoyun ise Dünya şampiyonu olan sporcusu Nevin İnce'nin başarılarının devam edeceğine inandığını söyledi.

Kızlarını karşılamaya gelen Nafiye ve Necip İnce çifti Nevin ile gurur duyduklarını, onun şampiyon olması için sürekli dua ettiklerini belirtti. Anne Nafiye kızına sarılarak bol bol öptü.