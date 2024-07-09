Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Doping Kullanımı Nedeniyle Paris Olimpiyatlarından Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Doping Kullanımı Nedeniyle Paris Olimpiyatlarından Men Edildi

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının tespit edilmesi nedeniyle Paris Olimpiyatları'ndan men edildi. Kayaalp'in yerine Hamza Bakır yarışacak. Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına girdiğini belirtti. ITA'nın detaylı testler yapacağı Paris Olimpiyatları öncesi doping tespiti gerçekleşti.

09.07.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının" tespit edilmesi nedeniyle spor müsabakalarından geçici olarak men edildi.  Kayaalp, bu nedenle Paris Olimpiyatlarına da katılamayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya için yarışması beklenen Kayaalp, doping kullanımı nedeniyle tüm yarışmalardan geçici olarak men edildi. Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır yarışacak.

Durumunun sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından, Kayaalp konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kayaalp, uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri üzerine kendisine spor hekimi denetiminde acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini söyledi. Kayaalp, şunları kaydetti:

"Desteği ve duasını benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sevenlerim, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatimin her alaninda gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldiğim besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. İlaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim.

Spor camiasinda da bütün bu detaycılığım fazlasiyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi kulüp doktorumuma yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel biliçle tedavi sürecine bağladım. Kulüp doktorumuzun onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan bu tedavi sonucunda numunemden güreş için hiçbir güç ve benzeri bir katkısı olmayan bir madde tespit edildi (olayı kanıtarıyla savunmamda belirttim) bundan dolayı Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı.

Bu bakımdan yaklaşmakta olan 2024 Paris olimpiyat oyunlarına katılamayacağım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize baslamış bulunmaktayız. 14 avrupa madalyası, 10 dünya madalyası ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarinizi ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum."

Doping tespiti, Uluslararası Anti-doping Test Ajansı (ITA), Paris Olimpiyatları öncesi, yasaklı madde kullanımıyla mücadelede sporcuların detaylı testlere tabi tutulacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu yıl ITA, sporcuları biyolojik pasaportlar ve performans pasaportları, yapay zeka destekli kapsamlı veri değerlendirmesi, geliştirilmiş yazılım araçlarıyla denetleyecek.

Kaynak: ANKA

Paris Olimpiyatları, Sosyal Medya, Rıza Kayaalp, Paris, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Doping Kullanımı Nedeniyle Paris Olimpiyatlarından Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Doping Kullanımı Nedeniyle Paris Olimpiyatlarından Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement