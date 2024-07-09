Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Doping Kullanımı Nedeniyle Paris Olimpiyatlarından Men Edildi

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(ANKARA) - Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının" tespit edilmesi nedeniyle spor müsabakalarından geçici olarak men edildi. Kayaalp, bu nedenle Paris Olimpiyatlarına da katılamayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya için yarışması beklenen Kayaalp, doping kullanımı nedeniyle tüm yarışmalardan geçici olarak men edildi. Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır yarışacak.

Durumunun sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından, Kayaalp konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kayaalp, uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri üzerine kendisine spor hekimi denetiminde acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini söyledi. Kayaalp, şunları kaydetti:

"Desteği ve duasını benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sevenlerim, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatimin her alaninda gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldiğim besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. İlaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim.

Spor camiasinda da bütün bu detaycılığım fazlasiyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi kulüp doktorumuma yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel biliçle tedavi sürecine bağladım. Kulüp doktorumuzun onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan bu tedavi sonucunda numunemden güreş için hiçbir güç ve benzeri bir katkısı olmayan bir madde tespit edildi (olayı kanıtarıyla savunmamda belirttim) bundan dolayı Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı.

Bu bakımdan yaklaşmakta olan 2024 Paris olimpiyat oyunlarına katılamayacağım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize baslamış bulunmaktayız. 14 avrupa madalyası, 10 dünya madalyası ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarinizi ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum."

Doping tespiti, Uluslararası Anti-doping Test Ajansı (ITA), Paris Olimpiyatları öncesi, yasaklı madde kullanımıyla mücadelede sporcuların detaylı testlere tabi tutulacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu yıl ITA, sporcuları biyolojik pasaportlar ve performans pasaportları, yapay zeka destekli kapsamlı veri değerlendirmesi, geliştirilmiş yazılım araçlarıyla denetleyecek.