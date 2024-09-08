Fransa'da Superbike Yarışları Sonuçlandı

? Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağının ilk yarışını, Rokit BMW takımından Michael van der Mark, ikinci yarışını ise Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega kazandı.
Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'ndeki yarışlar tamamlandı.
Antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle Fransa ayağını kaçıran Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Van Der Mark, ilk yarışta birinci oldu.
Kaza yaptığı ilk yarıştan puansız ayrılan Nicolo Bulega, hem Superpole yarışında hem de ikinci yarışta podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar klasmanı lideri Toprak'ın en yakın takipçisi Bulega, puanını 310'a yükselterek aradaki farkı 55'e indirdi.
Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı, 21-22 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak.
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