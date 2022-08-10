Dünya ikincisi olan tekvandocu, memleketinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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Dünya ikincisi olan tekvandocu, memleketinde davul zurnayla karşılandı

10.08.2022 10:22

DÜNYA Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini kazanan Furkan Münir Doğru (17), memleketi Osmaniye'de davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

DÜNYA Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini kazanan Furkan Münir Doğru (17), memleketi Osmaniye'de davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen karşılama programında ellerinde Türk bayrakları olan sporcular tarafından çiçekler ve konfetiler eşliğinde karşılanan Furkan Münir Doğru, üzerinde 'Osmaniye'mizin gururu Furkan' yazılı pastayı keserek, hayal olan dünya ikinciliğinin gerçek olduğunu kaydetti. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'ın kucaklayarak tebrik etmesinin ardından Furkan Münir Doğru, daha sonra ailesi ve arkadaşları ile selamlaşıp, başarısını birlikte kutladı.

İLK DEFA DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÇIKARDIKOsmaniye'nin ilk kez tekvandoda dünya ikinciliği çıkardığını söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Gururlandığımız, onurlandığımız müthiş günlerden geçiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tekvandoda il olarak da tarihinde ilk defa dünya ikinciliği çıkardık. Furkan Münir kardeşim olağanüstü bir sonuçla döndü şehrimize. Bizleri hepimizi gururlandırdı. Çok rahat madalya alacağını kendisine de söylemiştim. Bizi de şehrimiz de ülkemizi de mahcup etmediği için teşekkür ediyorum" dedi.'HAYAL GİBİ GELİYORDU'Dünya ikinciliğinin ardından gözünü daha yükseklere diktiğini ifade eden Furkan Münir Doğru ise şunları söyledi:

"Madalyam için çok mutluyum. Hedefim bundan sonra olimpiyatlara gitmek. Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum. Gözümü yükseklere diktim. Hayallerime kavuşuyorum. Şampiyonluk istiyorum bu saatten sonra. Çok farklı bir durum, maçlara falan çıkıyoruz, ismimiz okunuyor. Takım arkadaşların sana destek veriyor. Çok mutluydum. Bana hayal gibi geliyordu. Allah'a şükür hayaldi gerçek oldu. Çok mutluyum, onurluyum, gururluyum."

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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Osmaniye, gençlik, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ikincisi olan tekvandocu, memleketinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

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