Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Başlıyor

Türkiye'den 13 sporcunun mücadele edeceği Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Brezilya'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre başkent Brasilia'da yapılacak organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 6 erkek sporcu yarışacak.
Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Maraton yürüyüş: Kader Güvenç, Esma Öztekin, Ayşe Aslan, Harun Bilir, Ozan Bayram, Diyar Bayram
Yarı maraton yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Salih Korkmaz, Mazlum Demir
10 kilometre yürüyüş: Şerife Berra Güven, İpek Özkavlak, Azadullah Beğçe
