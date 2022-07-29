Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası - Son Dakika
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Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası

29.07.2022 20:16
Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 47 kiloda Esila Deniz ile erkekler 53 kiloda Nusret Efe Çakır, final karşılaşmalarında Güney Koreli rakiplerine yenilerek dünya ikincisi oldu.

Türkiye, ikinci gün sonunda toplam 3 gümüş, 1 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

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