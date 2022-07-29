Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 47 kiloda Esila Deniz ile erkekler 53 kiloda Nusret Efe Çakır, final karşılaşmalarında Güney Koreli rakiplerine yenilerek dünya ikincisi oldu.
Türkiye, ikinci gün sonunda toplam 3 gümüş, 1 bronz madalyaya ulaştı.
Şampiyonanın üçüncü gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
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