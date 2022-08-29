"Filenin Sultanları", hazırlık maçında ABD'ye 3-2 kaybetti - Son Dakika
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"Filenin Sultanları", hazırlık maçında ABD'ye 3-2 kaybetti

29.08.2022 11:40
"Filenin Sultanları", hazırlık maçında ABD'ye 3-2 kaybetti

Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Milli takım, ABD'yle oynadığı ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.

"Filenin Sultanları", ABD'yle üçüncü hazırlık maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 05.30'da oynayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları', hazırlık maçında ABD'ye 3-2 kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları", hazırlık maçında ABD'ye 3-2 kaybetti - Son Dakika
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