Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya 'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonda son maçında milliler, Polonya'yı 25-10, 23-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası - Son Dakika

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