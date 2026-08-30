Dünya Yenihayat'tan İki Madalya - Son Dakika
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Dünya Yenihayat'tan İki Madalya

Dünya Yenihayat\'tan İki Madalya
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Milli okçu Dünya Yenihayat, Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'inci Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazandı.

New Sports Hall'da gerçekleştirilen okçuluk müsabakalarında Dünya Yenihayat, Elif Gökkır ve Gizem Özkan'dan oluşan klasik yay kadın takımı, finalde Fransa'yı 5-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Yenihayat, Mete Gazoz ile oluşturduğu klasik yay karışık takımında da finale yükselirken, milli takım finalde Fransa'ya 6-0 mağlup olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Başarılı milli okçu Dünya Yenihayat, temmuz ayında İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanmış, nisan ayında Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında ise Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile gümüş madalya elde etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Dünya Yenihayat'ın gelişime açık bir sporcu olduğunu belirterek, "Sporcumuz Dünya, kısa süre içerisinde uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Umarım bu başarılı ivmesini devam ettirerek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda okçulukta ülkemizi temsil edecektir. İzmir'den olimpiyat sporcusu çıkarmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dünya Yenihayat'tan İki Madalya - Son Dakika

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