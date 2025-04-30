Dünya Yenihayat'tan Rekor Performans

Milli okçu Dünya Yenihayat, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2. ayağında, 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde 695 puanla dünya rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Dünya Yenihayat, Antalya'da gerçekleşen Türkiye Kupası'nda 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde, 720 toplam puan üzerinden 695 puan ile dünya, Avrupa ve Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu." denildi.

Rekor, daha önce 687 puanla Britanyalı sporcu Penny Healey'e aitti.