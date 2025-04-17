Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcu oldu. Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euroya Benfica'ya transfer olmuştu ve kısa sürede performansıyla dikkat çekti. Aktürkoğlu, Real Madrid'in Luka Modric ve Barcelona'nın Jules Kounde gibi yıldızları geride bıraktı.

17.04.2025 14:33  Güncelleme: 14:41
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Benfica'da forma giyen ve Portekiz'de harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken bir istatistikle gündemde.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU OLDU

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu'nun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

Oynadığı karşılaşmaların yüzde 75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

REAL MADRİDLİ YILDIZLARI PEŞİNE TAKTI

54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

53 maçta forma şansı bulan futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge'den Christos Tzolis dördüncü, Benfica'dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona'dan Kounde yedinci, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez ise maç yoğunluğu listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu
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Kulüpler Dünya Kupası, Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid, Galatasaray, Barcelona, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu dünyada zirveye oturdu - Son Dakika

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