Premier Lig devi Chelsea'de harikalar yaratan İngiliz futbolcu, bu kez futboldaki becerisiyle değil aşk hayatıyla gündem oldu.
İngiliz basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu Cole Palmer, kız arkadaşı Connie Grace'in kendisine yaptığı evlilik teklifini reddetti.
Haberde, Grace'in, Cole Palmer'ı uzun bir süredir sözleşmeli evliliğe zorladığı ancak Palmer'ın kariyerine odaklanmak istediği ve yaşının çok genç olduğunu söylediği, bu nedenle de teklifi kabul etmediği belirtildi.
Bu gelişmeler üzerine uzun süredir beraber olan ikili sosyal medya birlikte yer alan fotoğraflarını kaldırdı ve birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İki isim, İngiltere'de en çok konuşulanlar arasına girdi.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü futbolcuya evlenme teklifi eden Connie Grace, reddedildi - Son Dakika
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