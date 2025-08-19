Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor
19.08.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in transferini bitirmeye çok yaklaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralamak istenen futbolcu için West Ham ile görüşmeler olumlu geçti. Kiralama bedeli ve oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi konusunda anlaşıldı. Anlaşma için son görüşmeler yapılıyor.

Gece yarısıDorgeles Nene'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in de transferini bugün KAP'a bildirmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.

West Ham United, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:48:18. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.