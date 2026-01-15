Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir - Son Dakika
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

15.01.2026 17:00
Jürgen Klopp, Real Madrid'den resmi teklif gelmesi halinde bu seçeneği ciddi biçimde değerlendirebilir. Real Madrid, Barcelona'ya 3-2 kaybedilen Süper Kupa finalinin ardından Xabi Alonso ile yollarını ayırmış, takımın başına Álvaro Arbeloa'yı getirmişti.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu yeniden gündemin merkezine otururken, Jürgen Klopp'un adı bu kez İspanyol deviyle anılmaya başladı. Sky Almanya'da yer alan haberde, Klopp'un Real Madrid'den gelecek olası bir teklifi "ciddi biçimde masaya yatırabileceği" öne sürüldü.

REAL MADRİD'DE KRİZ DERİNLEŞTİ

Real Madrid, 11 Ocak 2026'daki İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybettikten sonra Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Alonso'nun ayrılığı sonrası kulüp, A takımın başına Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

KLOPP CEPHESİNDE "RESMİ TEKLİF" ŞARTI

Sky Almanya'nın aktardığına göre Klopp'un, Real Madrid'den resmi bir teklif gelmesi halinde bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirebileceği belirtildi. Haberde ayrıca Klopp'un, Almanya Milli Takımı'ndan gelebilecek bir teklife de sıcak bakabileceği iddiasına yer verildi.

KLOPP ŞU AN NE YAPIYOR?

Jürgen Klopp, Liverpool'daki görevini bıraktıktan sonra Red Bull bünyesinde "Head of Global Soccer" (Global Futbol Direktörü) rolüne geçti ve bu göreve 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığı duyuruldu.

