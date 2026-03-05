Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı
05.03.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RB Leipzig'in yıldızı Lois Openda hacamat yaptırdı. Tedavi sırasında çekilen görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Profesyonel sporcuların performansını korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için sıklıkla hacamat yöntemine başvurduğu biliniyor. Openda'nın sırtında çok sayıda kupa bulunduğu görüntüler, futbol dünyasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

RB Leipzig'in Belçikalı golcüsü Lois Openda'nın hacamat yaptırdığı anlar gündem oldu. Yıldız futbolcunun tedavi sırasında çekilen görüntüleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

Vücuduna uygulanan hacamat tedavisi sırasında kaydedilen görüntülerde Openda'nın sırtında çok sayıda kupa bulunduğu görüldü. Sporcular arasında sıkça tercih edilen bu yöntemin kas ağrıları ve toparlanma süreci için kullanıldığı biliniyor.

Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

FUTBOLCULAR ARASINDA YAYGIN

Birçok profesyonel sporcu performansını korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için hacamat yöntemine başvuruyor. Openda'nın görüntüleri de futbol dünyasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

RB Leipzig, Hacamat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.