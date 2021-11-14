Dereceye girenlere ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi.

Toplam 16 etap sonunda Alanya'da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Hollanda'dan Kelvin de Ruiter birinci, Letonya'dan Aivars Smauktelis ikinci, Finlandiya'dan Mika Torro da üçüncü olmayı başardı.

Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, araba kaldırma ve üzeri kum torbalarıyla dolu pikap araba itme yarışlarıyla sona erdi.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde üç yarış gerçekleştirildi.

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Son Dakika › Spor › 'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da mücadele etti - Son Dakika Spor

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