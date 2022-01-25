Üye Girişi
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü - Son Dakika

Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü

25.01.2022 17:28

Paris Sanit-Germain'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, şimdi de annesinin yaşadıklarıyla gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın annesi Nadine Gonçalves'in kendisinden 28 yaş küçük sevgilisinden şiddet gördüğü için evde kaçtığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olay sonrası Neymar'ın arkadaşlarıyla paylaştığı bir ses kaydında "Annem şiddet görürken orada olsaydım, o adamı öldürebilirdim" dediği ifade edildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın annesi Nadine, sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle yaşadığı evi terk etti. Kendisinden 28 yaş küçük eski futbolcu ve model sevgilisi Tiago Ramos'la ilişkileri başladığından bu yana birçok skandala imza atan çiftin arasında yaşanan son kavgayla ipler tamamen koptu.

ŞİDDETLİ KAVGA YAŞADILAR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Neymar'ın annesi Nadine ile sevgilisi Tiago Ramos, Sao Paulo eyaletinde kiraladıkları evde şiddetli bir kavga yaşadı. İçki şişelerinin havalarda uçtuğu ve çığlık seslerinin tüm mahalleyi inlettiği kavganın ardından Nadine'nin ağlama seslerinin duyulduğu öne sürüldü.

NEYMAR'IN ANNESİ FIRSATTAN YARARLANIP EVDEN KAÇTI

Kavganın ardından Tiago Ramos'un evden ayrılmasını fırsat bilen Nadine Gonçalves evden kaçarak Santos'a gitmek için yola çıktı. 2020 yılında da buna benzer bir kavga yaşayan çift hem karakolluk hem de hastanelik olmuştu. Tartışma sırasında sinirlenerek camı yumruklayan Tiago Ramos'un koluna koluna 12 dikiş atılmıştı.

"ORADA OLSAYDIM ONU ÖLDÜREBİLİRDİM"

Yaşananlar sonrasında Neymar'ın arkadaşlarıyla paylaştığı ses kaydında "Orada olsaydım onu öldürebilirdim" dediği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Neymar, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü - Son Dakika Spor


Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş         
17:42
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement