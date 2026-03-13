Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
13.03.2026 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 yendiği maçta Gianluigi Donnarumma'nın topa müdahalesi tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Donnarumma'nın top kolunun altından geçerken kolunu çektiği anlar ekrana yansıdı. Bu durum bazı kullanıcıları şike iddialarını gündeme getirmeye sevk etti. Pozisyon futbol kamuoyunda geniş yankı bulurken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan ve Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.

DONNARUMMA POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonda Gianluigi Donnarumma'nın top kolunun altından geçerken kolunu çektiği anların ekrana yansıdığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı kullanıcılar sosyal medyada şike iddialarını gündeme getirdi. Pozisyon kısa sürede futbol kamuoyunda tartışılmaya başlarken konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte şike yapıldığı öne sürülen golden kareler:

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Manchester City FC, Real Madrid, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    biz onu ekrandan izliyoz ağır çekim izliyoruz adam onu canlı ve hızlı yaşıyor elini koysa kırmızı kart penaltı doğrusu öylr yapması . 5 0 Yanıtla
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Adam penaltı kırmızı kart olmasın diye elini çekiyor gayet akıllıca bizim niyetimiz bozuk olmasın her işi kendimizden bildiğimizden? 2 0 Yanıtla
  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Aklı başında insanlar futbol izlemez, zaten 1 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bizim her hafta izlediğimiz senaryolar :) bu medya disko topu gibi.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası! Kanlı notu dikkat çekti
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:04:14. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.