Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin\'in Dortmund\'u lider oldu

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, kendi evinde Heidenheim'ı konuk etti. Dortmund, maçı 4-2 kazandı.

LİDER OLDULAR

Galibiyeti getiren golleri Donyell Malen, Karim Adeyemi ve Emre Can attı. Nuri Şahin'in oynattığı oyun otoriteler tarafından tam not aldı ve Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puanla liderliğe oturdu. Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.