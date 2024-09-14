Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu - Son Dakika
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Spor

Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu

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Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Heidenheim'i 4-2 mağlup ederek Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

14.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:52
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, kendi evinde Heidenheim'ı konuk etti. Dortmund, maçı 4-2 kazandı.

LİDER OLDULAR

Galibiyeti getiren golleri Donyell Malen, Karim Adeyemi ve Emre Can attı. Nuri Şahin'in oynattığı oyun otoriteler tarafından tam not aldı ve Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puanla liderliğe oturdu. Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin\'in Dortmund\'u lider oldu

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Son Dakika Spor Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Jqy jqy: nuri şahin bilgili bir hoca, yolu açık, başarısı tesadüf değil 65 1 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Sanki sezon sonu daha durun hele 38 9 Yanıtla
  • Okan Oğuz: Başarılı olması güzel fakat henüz 3. Hafta 33. Hafta değil haber yapılacak bir durumda söz konusu değil hemde maç fazlasıyla gülünecek bir olay 25 0 Yanıtla
  • Gursel Aksoy: Pazar aksamı 7.de olabilir ?? 17 1 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN: Daha durun bakalım hemende şişiriyor sunuz ligin başı daha inşallah daha iyi olurda bu kadarda abartmayin 11 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Maç fazlasıyla :)) 8 2 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: ????????yolunu açık olsun 6 0 Yanıtla
  • kamer tekeş: milli takima yakışmaz miydi..? 4 0 Yanıtla
  • unal kayaer: İnşallah çok basarili olacak Nuri hoca 2 0 Yanıtla

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