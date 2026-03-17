Durdurulamıyorlar! Çorum FK, Uğur Uçar ile "6\'da 6" yaparak Süper Lig\'e göz kırptı

17.03.2026 21:04
Süper Lig'e çıkma hedefini sürdüren Çorum FK, yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile çıktığı 6 maçta 6. kez kazandı. Çorum FK, Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yiyerek 18 puan topladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "6'da 6" yaptı.

ÇORUM FK'NİN 1. LİG SERÜVENİ

2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i 2023-24 sezonunda 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı. Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

UĞUR UÇAR İLE 6'DA 6

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi. Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek 6 galibiyet elde etti.

13 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yiyerek 18 puan topladı. Çorum ekibi, ligin 32. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

