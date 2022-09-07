Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası

Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası, yarın Slovakya'da başlayacak.
Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava'da 40 ülkenin katılımıyla 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye, 15-17 yaş gurubunda 6 erkek, 6 kadın sporcuyla mücadele edecek.
Antrenörler Fatih Gürcan Pekbahadır, Kerim Tenha ve Gürhan Salman yönetimindeki milli takım kadrosunda sporcular Simge Kaya, Zilan Yılmazer, Resul Kaya, Serhat Seven, Muhammet Emin Sulak, Muhammet Ali Masat, İrem Uzun, Hilal Şimşek, Işılsu Kavran, Sevener Sahin, Özgenas Yıldız ve Taha Erkam Usta yer alıyor.
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