Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava 'da 40 ülkenin katılımıyla 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye, 15-17 yaş gurubunda 6 erkek, 6 kadın sporcuyla mücadele edecek.

Kaynak: AA

Bratislava, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası - Son Dakika

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